İlimizi Türkiye Buz Hokeyi 1. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ikinci oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şampiyon olduğu ligde İzmir ekibi son yıldır şampiyon olmasına rağmen Süper Lig’e katılmıyor. Aynı durumun bu sezon da gerçekleşme ihtimali var. Karar Eylül ayında belli çıkacak.
Bugün 14:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:19 TSİ )
Kocaeli GHSK Türkiye ikincisi
İlimizi Türkiye Buz Hokeyi 1. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ikinci oldu.
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Bugün 14:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz