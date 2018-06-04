Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın Rusya ile karşı Arena CSKA Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan OvidiuHategan’ın yöneteceği karşılaşma Kanal D ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Bugün 14:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:40 TSİ )
Türkiye – Rusya
Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın Rusya ile karşı Arena CSKA Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.
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Bugün 14:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz