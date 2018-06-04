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Karaosmanoğlu: Türkiye için şahlanma vakti

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası bölgesindeki STK’larla iftarda bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye için büyük şahlanış 24 Haziran’dan sonra başlayacak” dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası ilçelerinin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gebze Belediyesi’nin Tatlıkuyu Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftar programına çok sayıda STK temsilcisi katılırken, birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’nin, 24 Haziran’dan sonra yeniden yükselişe geçecek” dedi.

KESİNTİSİZ İSTİKRAR VURGUSU

Düzenlenen iftar programına Başkan Karaosmanoğlu ve STK temsilcilerinin yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar da yer aldı. Buluşma sırasındaki konuşmasına Türkiye ve dünyanın değiştiğini söyleyerek başlayan Başkan Karaosmanoğlu, “Milletimize daha fazla huzur ve refah sunmamız, çocuklarımızın geleceği için ülkemizin önünü açmalıyız. İşte bu nedenle milli birlik ve beraberliğimiz çok önemlidir” dedi.

“ÜLKE HEP ZAMAN KAYBETTİ”

AKP’nin güçlü bir iktidarla, Türkiye’yi 16 yıldan beri yönettiğini belirten Karaosmanoğlu, “Bizim ihtiyacımız olan şey yeniden kurulan dünya düzeninin dışında kalmamaktı. Bu varlığımızı sağlamak için güçlü olmamız şart. Geriye dönüp baktığımızda, tarihimizin nice kayıplarla dolu olduğunu görürüz. Gereksiz siyasi tartışmalarla büyük zaman kayıpları yaşadık. Ülkemizde bazı hükümetlerin ömrü 3-5 gün olmuş. Üç beş gün yaşayan hükümet, kaç saatlik hizmet yapabilir?” dedi.

“GEBZE VE ÇEVRESİ BUGÜN ÇOK BAŞKA”

Kocaeli’nin 14 yılda önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “14 yıl önceki Gebze’yi hatırlayın. Yarım kalmış hizmetler, çarpık bir kentleşme hakimdi. İstikrar sayesinde Gebze ve civarı bugün bambaşka bir görünüme kavuştu; Kültür merkezleri, belediye hizmet binaları, Eskihisar sahili, Darıca sahili, plajı, köprülü kavşakları, tünelleri, Kocaeli’nin en büyük olimpik yüzme havuzu, FIFA standartlarında sahaları ve daha niceleri ile Gebze makûs talihini yendi. Şimdi ışıldayan bir yıldız” diye konuştu.

“ŞAHLANMA BAŞLAYACAK”

Kocaeli’de yakalanan başarıda STK’ların da emeği olduğunu belirten Karaosmanoğlu, şöyle konuştu: “Kentimizdeki yatırımların ve hizmetlerin itici gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 24 Haziran da bu hizmet ivmesinin devam edebilmesi içinde çok önemli bir virajdır. İnşallah bu dönemecin ardından hedeflerimize daha hızlı kavuşacağız. Seçimle birlikte Türkiye yeniden yükseliş ve şahlanma dönemine girecek. Bu güne kadar bize hep inandınız, destek verdiniz.” Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de konuşmasında programa katılan STK temsilcilerine teşekkür etti.

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