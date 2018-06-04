Mollaoğlu ve ekibi yine sahada

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun da katılımı ile düzenlenen seçim gezilerine İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ile Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın eşi Bilge Baran ve kalabalık bir partili grup iştirak etti.

“ZAFİYETLER ORTADAN KALKACAK”

Güney Mahallesi’nde çeşitli temaslarda bulunan milletvekili Katırcıoğlu ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Mollaoğlu, düzenlenen ev toplantısında vatandaşları dinledi ve 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. Milletvekili Katırcıoğlu, “Yapılacak seçimde geleceğin Türkiye’sinin temelleri atılmış olacak. Yönetimsel zafiyetler ortadan kalkacak. Geçmişin bütün sıkıntılarının üzerine beyaz bir sayfa açılacak” dedi.

“GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ HÜKÜMET”

Bu arada partili kadınların seçim gezisi Körfez Kent Emlak Konut 3. Etap’ta yapılan ziyaretlerle devam etti. Burada da vatandaşlarla bir araya gelen heyet, daha sonra Çamlıtepe Mahallesi’nde başkan vekili Emine Er’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bölge halkı ile buluştu. Buluşmada konuşan milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Güçlü Türkiye hayalimiz var. Bu hedef yolunda güçlü bir Meclis ve hükümet gerekiyor. Vakit, artık Türkiye vaktidir” diye konuştu.

“HEDEF; BÜYÜK TÜRKİYE”

Öte yandan yapılan çalışmaların oldukça verimli geçtiğini dile getiren İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ise, “24 Haziran, milletimizin geleceğe yürüyüşünün de başladığı tarih olacak. Toplum olarak gerçeklerin farkındayız. Bütün dünya ülkemizdeki seçimlerin sonucunu bekliyor. Bize düşen çok çalışmak ve gerçekleri halka anlatmak. Türkiye artık büyük yürüyüşünü başlatmıştır. Hedefimiz büyük ve Türkiye’dir” dedi.