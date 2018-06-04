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Bugün 14:44 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:45 TSİ )

CHP Darıca’dan büro açılışı

CHP Darıca İlçe Örgütü, Kazımkarabekir Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi.

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Açılışa il başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, milletvekili adayları Ali Güneş ve Nilgün Sezer Aydın, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk ve partili yöneticileri ile bölge halkı katıldı.

“CUMHURİYET MEYDANI’NDA ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ”

Açılış programında konuşan CHP Kazımkarabekir Mahalle Temsilcisi Metin Güzel, katılan herkese teşekkür etti. İlçe başkanı Yakup Törk ise Türkiye’deki değişimin öncüsünün CHP’ olacağını, 24 Haziran akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir kutlama yapacaklarını söyledi. Milletvekili Tahsin Tarhan ise OHAL döneminde seçimlerin yapılmasını eleştirdi.

“TEK ADAM REJİMİ BİTECEK”

Tarhan, “Yoksulluk çekerek tarlasında çalışan insanların bile AKP iktidarından önce huzuru, mutluluğu vardı. İnsanlar fabrikalarda taşeron işçi olarak çalıştık, bin lira maaş aldık. Ama bugün iktidarda olan tek adam saraylar yaptırıyor ve bunların hangi para ile yapıldığını belli değil. Bu seçim farklı. Sandığa gideceğiz ve tek adam rejimine son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“16 SENEDİR NİYE DÜZELTMEDİN?”

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, açılışa gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, “Bu coşku gösteriyor ki, 21 gün sonra bunları el sallayarak göndereceğiz. Hem cumhurbaşkanlığını hem de parlamentodaki çoğunluklarını kaybedecekler. AKP’liler gittikleri hiç bir yerde ekonomiyi, dış ilişkileri düzelttiklerini, işsizliği azalttıklarını, çalışanın gelirini artırdıklarını, ülkede huzuru sağladıklarını söyleyemiyor. Her şeyin farkında olan vatandaş ise ‘16 senedir niye düzeltmedin’ diye soruyor. 24 Haziran’da hepsine ‘tamam’ diyeceğiz” açıklamasında bulundu.

YERLİ VE MİLLİ OLMAYI BU MİLLET ÖĞRETECEK

Programda son olarak konuşan milletvekili Haydar Akar da AKP’nin seçim süresince kullandığı ‘Biz yerli ve milliyiz’ sloganını da eleştirdi. Akar, “Yerli ve milliden ne kastettiklerini bilmiyorum, ancak Bursa’daki Türkiye-Ermenistan maçına Türk bayraklarının neden sokulmadığının hesabını versinler. 18 adamız hala Yunan işgali altında. 24 Haziran akşamı AKP yerli ve millinin ne demek olduğunu bu milletten öğrenecekler” dedi. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Bugün 14:44 TSİ - Siyaset

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