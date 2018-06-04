Kadıköy’de büyük iftar

Programa; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekili adayı Prof. Dr. Muhip Kanko ve Anıl Acurman, eski ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Alparslan Seymen ve Selman Yıldırım, eski meclis üyesi Fahri Örengül, Kadıköy Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Yıldırım katıldı.

HALKIN YOĞUN İLGİSİ

Öte yandan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman da düzenlenen iftarda hazır bulundu. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve parti yöneticileri, iftar öncesinde bölge esnafını gezdi ve destek istedi. Gerçekleşen iftarda hep birlikte açılan orucun ardından sofralardan seçim sohbetleri de eksik olmadı. İftar yemeğinin ardından tüm partililer, 24 Haziran seçimlerinin saha çalışmaları için gerçekleştirecekleri programlara katılmak üzere ayrıldı.