Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:45 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:46 TSİ )

Kadıköy’de büyük iftar

CHP İl Örgütü, önceki akşam partinin Kadıköy Mahalle Temsilciliği’nin ev sahipliğini üstlendiği sokak iftarına katıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Programa; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekili adayı Prof. Dr. Muhip Kanko ve Anıl Acurman, eski ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Alparslan Seymen ve Selman Yıldırım, eski meclis üyesi Fahri Örengül, Kadıköy Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Yıldırım katıldı.

HALKIN YOĞUN İLGİSİ

Öte yandan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman da düzenlenen iftarda hazır bulundu. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve parti yöneticileri, iftar öncesinde bölge esnafını gezdi ve destek istedi. Gerçekleşen iftarda hep birlikte açılan orucun ardından sofralardan seçim sohbetleri de eksik olmadı. İftar yemeğinin ardından tüm partililer, 24 Haziran seçimlerinin saha çalışmaları için gerçekleştirecekleri programlara katılmak üzere ayrıldı.

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Demirtaş'a izin çıktı! O kanala çıkacak.. mask
Demirtaş'a izin çıktı! O kanala çıkacak..
Gülez aday tanıtımında fotoğrafa girmedi mask
Gülez aday tanıtımında fotoğrafa girmedi
İYİ Parti milletvekili adaylarını tanıttı mask
İYİ Parti milletvekili adaylarını tanıttı
Akar: Amacımız Erdoğan’ı indirmek mask
Akar: Amacımız Erdoğan’ı indirmek
CHP'li Çakar'a sürpriz doğum günü mask
CHP'li Çakar'a sürpriz doğum günü
Hürriyet: Sadece kaportası değil beyni de Türk malı otomobiller satılacak mask
Hürriyet: Sadece kaportası değil beyni de Türk malı otomobiller satılacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
İnce'den kötü haber! Gelemiyor... mask
İnce'den kötü haber! Gelemiyor...
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak! mask
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak!
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı! mask
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!

GALERİ

AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL