AKP Kocaeli Milletvekili adayı Enver Zengin, İzmit İlçe SKM tarafından düzenlenen program kapsamında 28 Haziran Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Parti yöneticilerinin de katıldığı programda konuşan Zengin, vatandaşları AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermeye davet etti. Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra daha ileri gideceğini söyleyen Zengin, “Ekonomik olarak daha güçlü olacağız. En büyük gücümüz Fas’tan Endonezya’ya, Avrupa’dan Güney Afrika’ya uzanan millet varlığımızdır” dedi.
Bugün 14:45 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
Zengin: En büyük gücümüz millet zenginliğimiz
AKP Kocaeli Milletvekili adayı Enver Zengin, İzmit İlçe SKM tarafından düzenlenen program kapsamında 28 Haziran Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
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Bugün 14:45 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz