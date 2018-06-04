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Zengin: En büyük gücümüz millet zenginliğimiz

AKP Kocaeli Milletvekili adayı Enver Zengin, İzmit İlçe SKM tarafından düzenlenen program kapsamında 28 Haziran Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

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AKP Kocaeli Milletvekili adayı Enver Zengin, İzmit İlçe SKM tarafından düzenlenen program kapsamında 28 Haziran Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Parti yöneticilerinin de katıldığı programda konuşan Zengin, vatandaşları AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermeye davet etti. Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra daha ileri gideceğini söyleyen Zengin, “Ekonomik olarak daha güçlü olacağız. En büyük gücümüz Fas’tan Endonezya’ya, Avrupa’dan Güney Afrika’ya uzanan millet varlığımızdır” dedi.

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

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