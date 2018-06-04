Buğdacı: Cemevlerine hukuki statü verilecek

Seçim çalışmasına HDP Kocaeli Milletvekili Aadayı Ali Buğdacı, Derince İlçe Eş Başkanı Çetin Macak ve seçim komisyonunda bulunan üyeler katıldı.
CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ
Çalışma sırasında konuşan milletvekili adayı Ali Buğdacı, başta cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânlarını “ibadethane” olarak tanıyacaklarını ve kamu güvencesi altına alacaklarını ifade etti. Buğdacı, “Hiçbir yurttaşımız inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramayacak. Bütün inançlar hukukun ve devletin güvencesi altında olacaktır” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz