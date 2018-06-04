Buğdacı: Cemevlerine hukuki statü verilecek

Seçim çalışmasına HDP Kocaeli Milletvekili Aadayı Ali Buğdacı, Derince İlçe Eş Başkanı Çetin Macak ve seçim komisyonunda bulunan üyeler katıldı.

CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ

Çalışma sırasında konuşan milletvekili adayı Ali Buğdacı, başta cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânlarını “ibadethane” olarak tanıyacaklarını ve kamu güvencesi altına alacaklarını ifade etti. Buğdacı, “Hiçbir yurttaşımız inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramayacak. Bütün inançlar hukukun ve devletin güvencesi altında olacaktır” dedi.