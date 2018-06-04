Başkan Betül Yazıcı, yönetimi, mahalle başkanları, sokak sorumluları ve gönüllü ekipleriyle sahada aktif çalışmalarıyla 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundu. Yazıcı, hasta, yaşlı, engelli, esnaf ziyaretleriyle girmedik ev bırakmayacaklarını söyleyerek, “1 dakika bile durmayacağız” dedi.
Bugün 14:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
AKP’li kadınlar sahada
AKP İzmit İlçe Kadın Kolları, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) kapsamında gerçekleştirdikleri programlar ile vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor.
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Bugün 14:48 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz