AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) çalışmaları kapsamında Darıca Samsunlular Derneği ve Darıca Erzurum Şenkaya Gözalan Köyü Derneği’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Partisinin ilçe gençlik kolları tarafından kurulan standa da konuk olan milletvekili İlyas Şeker, “İnanıyorum ki; vatandaşlarımız hem Cumhurbaşkanımıza hem de AK Partiye 24 Haziran seçimlerinde sahip çıkacak” ifadelerini kullandı.
Bugün 14:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:50 TSİ )
Şeker: Halkımız desteğini verecektir
AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) çalışmaları kapsamında Darıca Samsunlular Derneği ve Darıca Erzurum Şenkaya Gözalan Köyü Derneği’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
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Bugün 14:48 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz