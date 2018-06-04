Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Adar Sokak adresinde seyir halinde olan Talha Gülden idaresindeki 41 KN 972 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu alevler söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaptı. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının motor bölümündeki elektrik aksamından meydana geldiği öne sürüldü.