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Karamollaoğlu standı yoğun ilgi

Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Teşkilatı’nın açtığı standı vatandaşlar ilgi ile karşılıyor

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24 Haziran seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi, Cumartesi günkü miting sonrasında saha çalışmalarına ağırlık verdi. Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları’nın Yeni Cuma Parkı mevkiinde açtığı stant, vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

"ARADIKLARINI TEMEL BEY’E BULDULAR"

Faaliyetlerini değerlendiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı Reyhan Şengün, "Genel başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey’in kullandığı dilin insanlar üzerinde çok ciddi bir etkisinin olduğunu görüyoruz. İnsanımız aradığını Temel Bey’de bulmuş. Bize olan yoğun ilgi bunu gösteriyor" dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Haldun - şişirin şişirin balon nasılsa 24 haziranda patlıyacak...

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 15:45
01

Ahmet - Chp liler oy verir artık , Bu saadete ben muhafazakarım diye oy verenlerin Milli göürşlerinden şüphe ederim

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 15:17

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