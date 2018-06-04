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Akar: Amacımız Erdoğan’ı indirmek

Darıca’daki dernek ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Muhalefetin derdi beni indirmek’ sözüne yanıt veren CHP Milletvekili Haydar Akar, “Muhalefet olarak amacımız elbette bu. Ancak sadece onu değil; faizi, işsizliği, doları da indireceğiz” dedi.

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CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, geçtiğimiz genlerde darıca Keşanlılar Derneği yönetimini ziyaret etti. Dernek yönetimi tarafından karşılanan Akar, yaptığı konuşmasında ise 24 Haziran seçimleri için iddialı olduklarını, ülke halkının 25 Haziran sabahında barışan, büyüyen ve bölüşen bir Türkiye’ye uyanacağını söyledi.

“KOPYALAMAYI BECEREMEDİLER”

CHP’nin 2015 seçimleri öncesindeki vaatlerinin AKP tarafından kopyalandığını belirten milletvekili Akar, “Fakat kopyalamayı da beceremediler. Taşerona kadroda yeni mağduriyetler yarattılar. Biz şimdi asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak diyoruz. Asgari ücretliden gelir vergisi alınmayacak” dedi. AKP iktidarı döneminde 14 yıl içinde 2 trilyon 94 milyar dolar harcamanın yapıldığını belirten Akar, “Bu rakam 1923-2002 yılları arasında 713 milyar dolardı. Erdoğan seçim bildirgesini açıkladığında iktidar olduğunu unutmuş, muhalefet partisi gibi vaatlerde bulunuyor. Enflasyonu, faizleri ve doları indireceğini söylüyor. Bununla da yetinmeyip muhalefetin amacı beni indirmek diyor” dedi.

“İŞSİZLİĞİ BİTİRECEĞİZ”

Akar konuşmasında, Erdoğan’ın mitinglerindeki sözlerine de atıfta bulunarak, “Recep bey diyor ki, ‘Muhalefetin amacı beni indirmek’… Seçimlere neden gidiyoruz, muhalefet olarak tabi ki amacımız seni indirmek olacak. Ancak sadece seni indirmeyeceğiz; doları, faizleri, işsizliği, enflasyonu da indireceğiz. Bu ülkeye huzuru inşa ederek yoksulluğu bitireceğiz” açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ STANDINA ZİYARET

Bu arada iftar sonrasında İzmit yürüyüş yolunda gençlerle beraber broşür dağıtan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, vatandaşları 9 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce’nin katılımı ile düzenlenecek olan mitinge davet etti. Çalışma sırasında İYİ Parti standını da ziyaret eden Akar, 24 Haziran da birlikte yeniden demokrasiyi inşa edeceklerini söyledi.

Bugün 15:00 TSİ - Siyaset

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