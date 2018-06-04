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Küçükaydın köyünden destek istedi

CHP’nin Gölcük Halıdere’deki seçim irtibat bürosunun açılışına katılan CHP Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, “Bu beldede büyüdüm. Eski güzel günleri hepimiz özlüyoruz. Gelin Ebru kardeşinize destek olun” dedi.

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CHP Gölcük İlçe Örgütü tarafından Halıdere’de kurulan seçim irtibat bürosunun açılışı önceki gün yapıldı. Partililerin büyük ilgi gösterdikleri açılışa CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il eğitim sekreteri Seyfettin Kılınç, Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, partinin milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Halıdere eski Belediye Başkanı Adnan Küçüközer, partililer ve Halıdere sakinleri açılışa katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE HALIDERE BİTİRİLDİ”

Programın başında konuşan ilçe başkanı İsmet İşeri, Büyükşehir yasası ile mahalle statüsüne alınan Halıdere’nin yerel yöneticiler tarafından ihmale sürüklendiğini söyledi. İşeri, “Güya Halıdere daha da güzelleşecekti. Fakat imar düzenlemeleri ile beldenin tarihi dokusunu da bozuyorlar. Halıdere’de büyüyen Ebru Küçükaydın’ın aday gösterilmesi bizler için büyük avantaj. Onu Meclis’e, Muharrem İnce’yi de Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacağız” dedi.

“HALIDERELİ OLMANIN GURURU”

İşeri’nin ardından konuşan milletvekili adayı Ebru Küçükaydın ise, “Köyümün derdi benimde derdimdir. Halıdereli olarak milletvekilliğine aday oldum. Buranın eski güzel günlerini özlüyoruz. Büyüdüğümüz bu güzel çevrede çocuklarımız da büyümeli, eski günlerini onlar da görmeli. Gelin Ebru Küçükaydın kardeşinize sahip çıkın” diye konuştu.

HALIDERELİLER EBRU KARDEŞİNE SAHİP ÇIKACAK

İl başkanı Cengiz Sarıbay ise konuşmasında Halıdere’nin eski güzel dokusunun kalmadığını dile getirdi. Ebru Küçükaydın’ın taşın altına elini koyarak milletvekili adayı olduğunu belirten Sarıbay, “Halıderelilerin, Ebru kardeşlerine sahip çıkacağına inanıyorum. Mağdur edilen bu beldenin sakinleri olan sizlerle bu işi 24 Haziran’da bitireceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Bugün 15:08 TSİ - Siyaset

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