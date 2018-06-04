Yılmaz: Şimdi şahlanma vakti

Yılmaz, son olarak Başiskele’de ilçe kadın kolları yönetimi ile birlikte bölgede çalışma yürüttü. İlk olarak Yaylacık Mahallesi’nde ev toplantılarına katılan ve hasta ziyaretleri yapan.
“ATILIMLARLA DOLU 16 YIL”
Girdikleri her evde vatandaşlardan destek istediklerini dile getiren Başkan Serpil Yılmaz, “16 yıldır ekonomiden ticarete, dış politikadan terörle mücadeleye, sosyal yardımlardan kamu görevlilerine sağlanan imkânlara pek çok alanda atılımlar yaptık. Vatandaşımızın desteğiyle 24 Haziran’dan sonra ülke olarak şahlanacağız” dedi. Yılmaz, Özel Sultan Anne Okulları’na da bir ziyarette bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz