Başiskele’deki iftar Kartonsan A.Ş.’den

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Geleneksel İftar Programı ve Ramazan Etkinlikleri’ne çevre il ve ilçelerden binlerce kişi akın etmeye devam ediyor. Ailece ve arkadaşlarıyla iftarlarını yapmak için Başiskele’ye gelen vatandaşlar, gösterilen misafirperverlikten, sunulan ortamdan ve dayanışma ve kaynaşma içinde geçen organizasyondan memnuniyetlerini dile getirerek, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür ettiler.

HAYIRLI RAMAZANLAR

Başkan Hüseyin Ayaz, iftar vaktinden önce etkinlik alanına giderek, masaları tek tek dolaştı. Başkan Ayaz, misafirlerine “Hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar” diledi. Kartonsan A.Ş’nin katkıları ile verilen iftar yemeği sonrasında İnsan Kaynakları Müdürü Ümit Yazıcıoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. İftar sonrası sahne alan Harun Beyaz ilahi dinletileriyle vatandaşları mest etti. Program sonunda sanatçı Harun Beyaz’a çiçek takdim edildi.