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Bugün 15:27 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:28 TSİ )

Onkoloji Merkezi yeni yerine taşındı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin prefabrik binasında hizmet veren Onkoloji Merkezi, Mayıs ayında hastanenin bahçesinde yer alan Rotary ek binasına taşındı. 500 metrekare olan yeni alanda hastalara daha nezih bir ortamda sağlık hizmeti verilmekte.

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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, hastanede prefabrik yapıda hizmet veren Onkoloji Merkezini yenileyerek modern ve daha büyük bir yer haline getirildiğini söyledi.

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Onkoloji merkezindeki fiziki yetersizlik nedeniyle hastanede yapılan yeni çalışmada Rotary binasın da 500 metrekare alanda hizmete açılan yeni merkezde 12 yataklı kemoterapi tedavi ünitesi ve 4 poliklinik odası bulunmakta. Aynı zamanda merkezde onkoloji ile birlikte Hematoloji ve Romatoloji polikliniklerinde destek tedavi ünitesi hizmeti verilmekte. Aynı zamanda hastanenin ana binasının 5. katında bulunan Onkoloji Servisi, 7 yataktan 15 yatağa çıkartıldı.

Bugün 15:27 TSİ - Sağlık

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