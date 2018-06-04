Onkoloji Merkezi yeni yerine taşındı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, hastanede prefabrik yapıda hizmet veren Onkoloji Merkezini yenileyerek modern ve daha büyük bir yer haline getirildiğini söyledi.
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
Onkoloji merkezindeki fiziki yetersizlik nedeniyle hastanede yapılan yeni çalışmada Rotary binasın da 500 metrekare alanda hizmete açılan yeni merkezde 12 yataklı kemoterapi tedavi ünitesi ve 4 poliklinik odası bulunmakta. Aynı zamanda merkezde onkoloji ile birlikte Hematoloji ve Romatoloji polikliniklerinde destek tedavi ünitesi hizmeti verilmekte. Aynı zamanda hastanenin ana binasının 5. katında bulunan Onkoloji Servisi, 7 yataktan 15 yatağa çıkartıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz