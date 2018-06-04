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Ali Haydar Bulut: Bütün oyunları bozacağız

İshakçılar’da iftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimler öncesi önemli mesajlar verdi.

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Derince Belediyesi'nin bu yıl mahallelerde düzenlediği iftar programlarının yedincisine İshakçılar ev sahipliği yaptı. İftarın ardından Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Çavuşlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Bulut, 4 yıllık hizmet süreçlerinde İshakçılar’a çok önemli eserler kazandırdıklarını belirtti.

“OYUN OYNANIYOR”

24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerin ülkemiz için çok kritik bir viraj olduğunu belirten Bulut, “Dış güçler tarafından ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara hep birlikte şahit oluyoruz. Geçmişte farklı şekillerde ayak oyunları yapıyorlardı şimdi ise ekonomi üzerinde algı yaratmaya çalışıyorlar. Fakat biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe oynanan bütün oyunları bozacağız” dedi.

GÜÇLÜ MECLİS

Bulut, “Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi. Muhalefetin Türkiye’yi ileri taşımak gibi bir amacı olmadığını belirten Başkan Bulut, “Devleti yönetmek için hesap yapmıyorlar. Devleti yönettirmemek için hesap yapıyorlar. Bunların derdi Türkiye değil” dedi.

Bugün 15:30 TSİ - Siyaset

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