Kocaeli Anneleri Derneği kurulduğu günden bu yana, etkinlik ve proje ağırlıklı çalışmalarıyla yoluna devam ediyor. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan dernek yönetimi ve üyeleri önceki gün Dernek Başkanı Hande Kaya’nın iftarında bir araya geldi. Eşler ve çocukların da katıldığı iftar programında yaklaşık yüz kişilik Kocaeli Anneleri ailesi oldular. İftarla birlik ve beraberlikleri güçlenirken, tüm aile oldukça keyifli zaman geçirdiler. Oruçların açılmasıyla birlikte, yemek sonrası çocuklar ve büyüklere yönelik oyunlarla günün stres ve yorgunluğunu attılar. Gecenin sonunda tüm üyeler, Dernek Başkanı Kaya ve ailesine misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ettiler.
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Kocaeli Anneleri birlikte iftar yaptı
Kocaeli Anneleri Derneği yönetim kurulu ve üyeleri aile iftarında bir araya gelerek bağlarını güçlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz