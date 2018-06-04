Beyaz Tay, Eskişehir’de sahnelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Beyaz Tay oyunu, 13. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali' kapsamında düzenlenen turnede gösterildi. Erdem Irmak'ın yazıp-yönettiği oyun, festivale gelen sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi.

YOĞUN İLGİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve dünyanın farklı ülkelerinden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getirmeyi amaçlayan festival, 26 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan ekiplerinin katıldığı festivalde 29 Mayıs'ta Tepebaşı Sahnesi'nde sergilenen Beyaz Tay'a Eskişehir halkı yoğun ilgi gösterdi.