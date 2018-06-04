Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:59 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:38 TSİ )

Meral Akşener, TEHDİT EDİLDİ!

Gaziantespor Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'i tehdit etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği Gaziantep'te skandal bir uygulama ile karşı karşıya kaldı. 2 Haziran Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda binlerce vatandaşla bir araya gelen Akşener'in yolu, büyükşehir belediyesine ait çöp kamyonları ile kesildi.

TWİTTER'DAN SKANDAL TEHDİT

Daha sonra Gaziantep mitinginde vatandaşların uzattığı Gaziantepspor atkısını takan Akşener, Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin tarafından tehdit edildi. Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, Twitter hesabından skandal  bir paylaşım yaparak, "Gaziantep atkısını herkes takabilir teröristler hariç. fetöcü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim" ifadelerini kullandı. Şahin'in skandal paylaşımına kısa sürede binlerce tepki yorumu gelirken, paylaşım sosyal medyada da büyük tepki uyandırdı.

AKŞENER'DEN CEVAP

Skandal sözler içeren tehdit twitine cevap veren Akşener, "Gaziantep spor kulübünün başkanı ise canımı alacakmış. Bekleriz birader bekleriz. Bir Türkiye düşünün bir Cumhurbaşkanı adayını ölümle tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Bugün 15:59 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

İzmi̇tli̇ - ÇOKTA İNANDIRICI GELMİYOR

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 16:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Demirtaş'a izin çıktı! O kanala çıkacak.. mask
Demirtaş'a izin çıktı! O kanala çıkacak..
Gülez aday tanıtımında fotoğrafa girmedi mask
Gülez aday tanıtımında fotoğrafa girmedi
İYİ Parti milletvekili adaylarını tanıttı mask
İYİ Parti milletvekili adaylarını tanıttı
Akar: Amacımız Erdoğan’ı indirmek mask
Akar: Amacımız Erdoğan’ı indirmek
CHP'li Çakar'a sürpriz doğum günü mask
CHP'li Çakar'a sürpriz doğum günü
Hürriyet: Sadece kaportası değil beyni de Türk malı otomobiller satılacak mask
Hürriyet: Sadece kaportası değil beyni de Türk malı otomobiller satılacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
İnce'den kötü haber! Gelemiyor... mask
İnce'den kötü haber! Gelemiyor...
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak! mask
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak!
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı! mask
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!

GALERİ

AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL