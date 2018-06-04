Meral Akşener, TEHDİT EDİLDİ!

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği Gaziantep'te skandal bir uygulama ile karşı karşıya kaldı. 2 Haziran Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda binlerce vatandaşla bir araya gelen Akşener'in yolu, büyükşehir belediyesine ait çöp kamyonları ile kesildi.

TWİTTER'DAN SKANDAL TEHDİT

Daha sonra Gaziantep mitinginde vatandaşların uzattığı Gaziantepspor atkısını takan Akşener, Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin tarafından tehdit edildi. Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaparak, "Gaziantep atkısını herkes takabilir teröristler hariç. fetöcü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim" ifadelerini kullandı. Şahin'in skandal paylaşımına kısa sürede binlerce tepki yorumu gelirken, paylaşım sosyal medyada da büyük tepki uyandırdı.

AKŞENER'DEN CEVAP

Skandal sözler içeren tehdit twitine cevap veren Akşener, "Gaziantep spor kulübünün başkanı ise canımı alacakmış. Bekleriz birader bekleriz. Bir Türkiye düşünün bir Cumhurbaşkanı adayını ölümle tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.