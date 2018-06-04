Çiftçiden Karamollaoğlu’na sürpriz hediye

Geçtiğimiz cumartesi günü İzmit Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe pazarı alanında) düzenlenen Saadet Partisi'nin mitingi Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun da alana gelmesiyle partililerin coşkusu doruğa ulaşmıştı.
ÇOK MUTLU OLDU
Miting sonrası Karamollaoğlu’nun yanına kadar gelen bir vatandaş, Temel Karamollaoğlu’na kendi yetiştirmiş olduğu kirazları hediye etti. Karamollaoğlu, bu hediyeden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyerek çiftçiye teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz