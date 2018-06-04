MHP lideri Bahçeli, "Af çıkarılması ile ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım düşünülemez" açıklamasını yaptı.
Bugün 16:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:36 TSİ )
Bahçeli "Af" isteğini diretiyor!
MHP lideri Bahçeli, "Af çıkarılması" ile ilgili kararlılığını bir kez daha belirtti.
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Bugün 16:15 TSİ - Gündem
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Yorumlar
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Kemalettin UZUNER - Siyaseten af olmaz kader kurbanlarinn hepsine bir hukkuki tarif yapılsın içerik önemli yoksa iyi olmaz maskara muskara adalet olmaz toplum kabul ederse vicdanda kabul eder
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