Kocaeli Eğitim Vakfı’nın bugün yapılması gereken olağan kongresi, yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında 20-27 Kasım tarihlerine ertelendi. Bazı KEV üyelerinin yönetim kuruluna işlerinin yoğunluğu nedeniyle kongre katılamayacaklarını beyan ettikleri gerekçesiyle kongrenin ertelendiği belirtildi.
Bugün 16:29 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:58 TSİ )
KEV’in kongresi ertelendi
Kocaeli Eğitim Vakfı’nın bugün yapılması gereken olağan kongresi, yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında 20-27 Kasım tarihlerine ertelendi.
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Bugün 16:29 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz