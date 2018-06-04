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Başiskele'ye yeni otel yapılıyor

Kocaeli Başiskele'de geçtiğimiz hafta açılışı yapılan D'Lux Boutique Hotel, Kocaeli'nin önemli turizm yatırımlarından biri olmayı hedefliyor.

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2008 yılından bu yana inşaat sektöründeki projeleriyle Kocaeli'de markalaşan Yavuz İnşaat'ın ilk otel projesi olan D'Lux Boutıque Hotel, özel mimari tasarımı ve hizmetleri ile Kocaeli'nin önemli turizm yatırımlarından biri olmayı hedefliyor. Başiskele'deki otel yatırımı hakkında bilgi veren Yavuz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yavuz, ''D'Lux Boutique Hotel, Kocaeli Başiskele'deki eski belediye binasının karşısında yer alıyor. Bin 500 metrekare bir alan üzerinde 4 kat olarak inşa ettiğimiz otel 26 oda, 51 yatak, suit oda ve 16 araçlık plaka tanımlama sistemli bir otoparka sahip. Teras katında yer alan Sergio Cafe, nezih panaroma eşliğinde dünya mutfağının nefis yemeklerini misafirlerimize sunuyor. Şimdilerin trendi olan 3'üncü Dalga Kahve metoduyla kahve kültürünü pekiştirerek servis kalitesine önem veren profesyonel ekibiyle konuklara hizmet veriyor. Kocaeli'de şehrin tam merkezinde konumlanan otelimiz, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 45 dakikalık ulaşım mesafesinde yer alıyor. Havalimanı, otogar, tren istasyonu gibi ulaşım ağları ve diğer tüm etkinlik alanlarına yürüyüş mesafesinde olması da misafirlerin ulaşım konusunda rahat etmelerine olanak tanıyor. İşletmesini kendimizin gerçekleştirdiği otelimizde rahatına düşkün ve otellerde ev konforu arayan misafirlerimiz ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi. 

Bugün 16:36 TSİ - Ekonomi

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