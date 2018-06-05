CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (6 Haziran Çarşamba) Kocaeli’ye geliyor. Kılıçdaroğlu Gebze’de iftar programına katılacak. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın Ramada Otel’de düzenlediği iftara katılacak olan Kılıçdaroğlu’nun iftarın ardından önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
Bugün 09:11 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:58 TSİ )
Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (6 Haziran Çarşamba) Kocaeli’ye geliyor.
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Bugün 09:11 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz