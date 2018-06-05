Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:11 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 09:58 TSİ )

Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (6 Haziran Çarşamba) Kocaeli’ye geliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (6 Haziran Çarşamba) Kocaeli’ye geliyor. Kılıçdaroğlu Gebze’de iftar programına katılacak. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın Ramada Otel’de düzenlediği iftara katılacak olan Kılıçdaroğlu’nun iftarın ardından önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Bugün 09:11 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Demirtaş'a izin çıktı! O kanala çıkacak.. mask
Demirtaş'a izin çıktı! O kanala çıkacak..
Gülez aday tanıtımında fotoğrafa girmedi mask
Gülez aday tanıtımında fotoğrafa girmedi
İYİ Parti milletvekili adaylarını tanıttı mask
İYİ Parti milletvekili adaylarını tanıttı
Türkiye'ye kaynak akışı başladı mask
Türkiye'ye kaynak akışı başladı
CHP'li Çakar'a sürpriz doğum günü mask
CHP'li Çakar'a sürpriz doğum günü
Hürriyet: Sadece kaportası değil beyni de Türk malı otomobiller satılacak mask
Hürriyet: Sadece kaportası değil beyni de Türk malı otomobiller satılacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
İnce'den kötü haber! Gelemiyor... mask
İnce'den kötü haber! Gelemiyor...
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı! mask
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!

GALERİ

AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL