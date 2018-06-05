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Parçalanan pankartı iğne iplikle dikti

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimleri kapsamında kentin birçok noktasına afiş ve pankart astı. Saldırıya uğrayan bu afiş ve pankartları dikmeye çalışan bir kadın dikkat çekti.

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Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimleri kapsamında kentin birçok noktasına afiş ve pankart astı. Bu afiş ve pankartlara zarar verildiği ve parçalandığı daha önce basına yansımıştı. Saadet Partisi tarafından kınanan bu olay sonrasında parçalanan pankartı dikmeye çalışan bir kadın, dikkatleri çekti.

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