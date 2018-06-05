Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimleri kapsamında kentin birçok noktasına afiş ve pankart astı. Bu afiş ve pankartlara zarar verildiği ve parçalandığı daha önce basına yansımıştı. Saadet Partisi tarafından kınanan bu olay sonrasında parçalanan pankartı dikmeye çalışan bir kadın, dikkatleri çekti.
Bugün 09:30 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:31 TSİ )
Parçalanan pankartı iğne iplikle dikti
Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimleri kapsamında kentin birçok noktasına afiş ve pankart astı. Saldırıya uğrayan bu afiş ve pankartları dikmeye çalışan bir kadın dikkat çekti.
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Bugün 09:30 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz