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Haydar Akar’dan kamyoncu esnafına söz

CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Kartepe İlçesinde Kamyoncu Kooperatiflerini ziyaret ederek, bugüne kadar Mecliste Kamyoncu esnafının sıkıntılarını dile getiren tek partinin CHP olduğunun altını çizerek "Sorunlarınızı biz biliyoruz, biz çözeriz" dedi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Kartepe ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ve ilçe yöneticileri birlikte Suadiye Sumotaş ve Arstaş Kamyoncular Kooperatiflerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerde Türkiye’deki kamyon taşımacılığına değinen Akar, Türkiye’de yük taşımacılığının yüzde 91’inin kara yolu üzerinde kamyonlarla yapıldığını, TÜİK rakamlarına göre, ülkemizde kamyonet sayısının 3 milyon 600 bin, kamyon sayısının 841 bine ulaştığını söyledi. Akar, Kamyoncu esnafın mazot, yedek parça, taşımacılık için gereken birçok belge gibi sorunlarının farkında olduklarını belirterek mecliste de kamyoncu esnafının sesi olduklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZIN BABASIDA KAMYONCUYDU

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce’nin babasının da bir kamyoncu esnafı olduğuna dikkat çeken Haydar Akar, kamyoncu esnafın sorunlarına hakim olduklarını ve çözüm noktasında atılması gereken adımları 25 Haziran sonrası yapacaklarını söyledi. CHP olarak Kamyoncu Esnaf Odaları birlikte yetki belgeleri, vergi, sigorta, uygulanan cezai işlemleri birlikte düzenleyeceklerinin altını çizen Akar, taşımacılık sektöründe çalışan şoför ve diğer personellerin ücret, fazla çalışma sosyal güvenlik gibi sorunlarını çözeceklerini belirtti. Akar seçim beyannamelerinde bulunan vaatlere ilişkin de bilgi vererek araç kilometre kayıt sistemi geliştireceklerini, 12 ton kapasiteli araç kullanan taşımacılara litre de ortalama 0,25 kuruş mazot destek primi vereceklerine ve trafik sigorta bedellerini düşüreceklerini söyleyerek, 24 Haziran da Kamyoncu esnafından destek istedi.

Bugün 09:36 TSİ - Siyaset

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