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Anne ve oğul, babaya dava açtı!

Başka bir kadınla birlikte yaşayan, ailenin mal varlığını kötü yöneten bir kişi hakkında eşi ve oğlu vesayet davası açtı. Mahkeme davayı reddederken, Yargıtay, "Savurgan ergin kısıtlanır hükmü kanunda var" deyip yeniden yargılama istedi.

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Kocaeli’de başka kadınlarla evlilik dışı birliktelik yaşadığı, mal varlığını kötü yönettiği, aileye ait taşınmazları sattığı ve ailesiyle ilgilenmediği belirtilen şahıs hakkında vesayet (kısıtlama) kararı alınması için eşi ve oğlu tarafından dava açıldı. Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, dava konusunun aile mahkemesinin görev alanına girdiği, bu nedenle karar verilmesine yer olmadığı hükmünü verdi. Bu karar anne ve oğlu tarafından temyiz edildi.

MEDENİ KANUNA ATIFLA, BOZDU

Temyiz üzerine dosya Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Daire temyiz talebini yerinde görerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, Türk Medeni Kanunu’nun 406. maddesinde yer alan, “Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır” hükmüne atıf yapıldı.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Dava dilekçesinde, kısıtlanması istenilenin mal varlığını kötü yönetmesi ve savurganlık ile kötü yaşam tarzı iddiası olduğu halde; yerel mahkemece, 406. maddesi uyarınca herhangi bir araştırma ve değerlendirme yapılmadığına dikkat çekilen kararda şöyle denildi: “Vesayet hakkındaki hükümlerin kamu düzenine ilişkin olduğu, mahkemece re’sen araştırma yapılabileceği de gözetilerek, Türk Medeni Yasası’nın 406. maddesinde yer alan hususlar yönünden re’sen ve taraarın gösterecekleri delillerin toplanıp değerlendirilmesi yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi yerine, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.” Bu karar uyarınca dava Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Mahkeme, araştırmaları yaptıktan sonra kısıtlama talebinin reddine ya da kabulüne karar verecek. Kaynak: Habertürk

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