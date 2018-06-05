4 bin 374 TL'ye kiralık simitçi

Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 22 adet simit tezgah yerinin ihalesi 6 Haziran Çarşamba günü Belediye Encümeni’nde gerçekleştirilecek. Belediye Encümeni’nde saat 11.00 deki ihaleye her biri 1 metrekarelik alan üzerindeki simit satış yerleri 3 yıllığına kiralanacak.

Büyük ilgi görmesi beklenen ihalede;

Fethiye Caddesi’ndeki 1 nolu simit satış yeri aylık 4 bin 374 lira aylık muhammen bedelle,

yine aynı bölgedeki 5 nolu simitçi yeri 2 bin 916 liraya,

İstiklal Caddesi’ndeki 6 nolu simitçi yeri 2 bin 673 liraya,

8 nolu simit satış yeri bin 944 liraya,

9 nolu simitçi yeri bin 50 liraya,

10 nolu simitçi yeri 3 bin 645 liraya,

13 nolu simitçi yeri 2 bin 430 liraya,

14 nolu simitçi yeri 540 liraya,

17 nolu simitçi yeri bin 50 liraya,

19 nolu simitçi yeri 750 liraya,

20 nolu simitçi yeri 675 liraya,

21 nolu simitçi yeri 750 liraya,

24 nolu simitçi yeri bin 260 liraya,

26 nolu simitçi yeri 2 bin 160 liraya,

32 nolu simitçi yeri 750 liraya,

33 nolu simitçi yeri bin 620 liraya,

34 nolu simitçi yeri 390 liraya,

35 nolu simitçi yeri 450 liraya,

38 nolu simitçi yeri 384 liraya,

42 nolu simitçi yeri 966 liraya,

44 nolu simitçi yeri 1470 liraya

45 nolu simitçi yeri de aylık bin 50 lira muhammen bedelle ihaleye çıkartılacak.

KİRA BEDELİ PEŞİN

3 yıl süreli ve kira bedeli peşin olacak simitçi yerlerinin kiralanmasından İzmit Belediyesi’nin kasasına yaklaşık bir milyon 200 bin lira gelir girmesi bekleniyor.