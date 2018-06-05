İzmit’te kumar oynandığı belirlenen bir kahvehane İzmit Belediyesi’nce mühürlendi. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi’nde bir kahvehanede polis tarafından yapılan denetimde kumar oynandığı belirlendi. Bunun üzerine Kaymakamlık, İzmit Belediyesi’ne yazı yazarak ruhsatsız da olduğu belirlenen kahvehanenin mühürlenmesini istedi. Kaymakamlık yazısı üzerine İzmit Belediyesi ekipleri söz konusu kahvehaneyi mühürleyerek ticaretten men etti.