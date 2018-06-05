İzmit’te kumar oynandığı belirlenen bir kahvehane İzmit Belediyesi’nce mühürlendi. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi’nde bir kahvehanede polis tarafından yapılan denetimde kumar oynandığı belirlendi. Bunun üzerine Kaymakamlık, İzmit Belediyesi’ne yazı yazarak ruhsatsız da olduğu belirlenen kahvehanenin mühürlenmesini istedi. Kaymakamlık yazısı üzerine İzmit Belediyesi ekipleri söz konusu kahvehaneyi mühürleyerek ticaretten men etti.
Bugün 10:00 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:01 TSİ )
Kumar oynanan kahvehane kapatıldı!
İzmit’te kumar oynandığı belirlenen bir kahvehane İzmit Belediyesi’nce mühürlendi. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi’nde bir kahvehanede polis tarafından yapılan denetimde kumar oynandığı belirlendi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:00 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz