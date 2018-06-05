Kocaeli'deki dev AVM satılıyor

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı SEYİR Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile yapılan satış görüşmelerine ilişkin dün akşam KAP'a bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak; Şirketimiz portföyünde yer alan; tapunun Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24C2A Pafta, 6371 Ada 2 sayılı ve 60.865 m2 yüzölçümlü parselde bulunan Gebze Center AVM, Otel, Ticari Alan ile 74433/100000 hissesine sahip bulunduğu tapunun Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A Pafta, 6371 Ada 4 Parselinde kain 2.000 m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazdaki işbu 74433/100000 hissesinin tamamının satışı hususunda SEYİR Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile görüşmelere başlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz