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Recep Tayyip Erdoğan, AKP'ye üye oldu

AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, cumhurbaşkanı ile aynı ismi taşıyan 1998 doğumlu Recep Tayip Erdoğan isimli genci partiye üye yaptı.

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AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, yoğun programı arasında İzmit İlçe Gençlik Kolları’nın Sekapark’ta kurduğu üye standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında üye olmak için başvuruda bulunan ve cumhurbaşkanı ile aynı ismi taşıyan 1998 doğumlu 19 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ile ikiz kardeşinin partiye üyelik işlemini gerçekleştirdi.

AYNI İSME SAHİPLER

Üyelik işlemleri sonrası konuşan Başkan Kahraman, “Kardeşlerimizin partimize kayıt işlemlerini gerçekleştirdik. AK Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan bu kardeşimizin ve ikizinin partide aktif olarak görev yapacağına ve güzel yerlere geleceğine inancımız tam” dedi.

İKİZİYLE BİRLİKTE ÜYE OLDU

İkiziyle birlikte AKP'ye kayıt işleminin büyük bir onur olduğunu ifade eden 19 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ise, “Kardeşimle kayıt olmak istiyorduk. Bugün İl Başkanı Emre Kahraman tarafından kayıt işlemlerimiz gerçekleştirildi. Nasip bugüneymiş. Gerçekten çok mutluyuz. AKP'nin Kurucu Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyor olmakta benim için çok önemli ve gurur verici. Bugünden itibaren AK Parti içerisindeki çalışmalarıma başlayacağım” şeklinde konuştu.

Bugün 10:33 TSİ - Siyaset

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