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Hacı Fatma Kozan yaşamını yitirdi

Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan şehrin en eski esnaflarından Kozan Ticaret’in sahibi Mehmet Kozan’ın annesi Hacı Fatma Kozan yaşamını yitirdi.

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Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan şehrin en eski esnaflarından Kozan Ticaret’in sahibi Mehmet Kozan’ın annesi Hacı Fatma Kozan yaşamını yitirdi. H.Fatma Kozan’ın cenazesi bugün öğleyin Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kozan ailesine başsağlığı dileriz…

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