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Hacı Fatma Kozan yaşamını yitirdi

Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan şehrin en eski esnaflarından Kozan Ticaret’in sahibi Mehmet Kozan’ın annesi Hacı Fatma Kozan yaşamını yitirdi.