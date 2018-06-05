Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan şehrin en eski esnaflarından Kozan Ticaret’in sahibi Mehmet Kozan’ın annesi Hacı Fatma Kozan yaşamını yitirdi. H.Fatma Kozan’ın cenazesi bugün öğleyin Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kozan ailesine başsağlığı dileriz…
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Hacı Fatma Kozan yaşamını yitirdi
Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan şehrin en eski esnaflarından Kozan Ticaret’in sahibi Mehmet Kozan’ın annesi Hacı Fatma Kozan yaşamını yitirdi.
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Bugün 10:39 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz