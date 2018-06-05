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Altın dolu çantayı kaşla göz arasında boşalttılar!

Gebze'de bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen bir kadın ve bir çocuk, kıyafet deneyen müşterinin bebek arabasına koyduğu, içerisinde 12 çeyrek altın ve bin 500 lira para olan cüzdanını alıp kayıplara karıştı. Küçük çocuğun hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Gebze, İsmetpaşa Caddesi’nde bulunun bir giyim mağazasında 31 Mayıs’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sena Özcan bayram alışverişi yapmak için komşusu ile mağazaya geldi. Daha sonra Özcan beğendiği kıyafetleri denemek için kabine girerek, sırt çantasını bebek arabasına koydu. Komşusunun orada olduğundan dolayı çantasına bir şey olmayacağını düşünen Sena Özcan, kabinden çıktıktan sonra cüzdanın olmadığını fark etti. Telaşla yanındakiler durumu anlatan kadın, mağaza görevlilerinden güvenlik kameralarını izletmelerini istedi. 
Görüntülerde bir kadın yanında küçük bir çocuk ile mağazaya geliyor. Dikkat çekmek istemeyen ikili müşteri gibi davranıyor. İçeridekilerin bir anlık zafiyetinden faydalanan şapkalı küçük çocuk, bebek arabasında bulunan cüzdanı alıyor.

ALTIN VE PARA DOLU ÇANTA BİR ANDA YOK OLDU

Bunun üzerine mağdur kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucu içinde 12 tane çeyrek altın ve bin 500 lira para olan cüzdan mağazada boş bir şekilde bulundu. Hırsızlık olayında mağdur olduğunu dile getiren Sena Özcan, "Komşum ile birlikte bayram alışverişi yapmaya çıkmıştım. Bebeğim var 1.5 yaşında. Ben de onu bebek arabasında gezdiriyorum. Bir de sırt çantam vardı kıyafet beğendim. O sırada denemek için kabine gittim. Mağazanın kabinleri de üst katındaydı. Kabine girdim ama o sırada sırt çantamı bebek arabasının içine bıraktım. Komşum orada olduğu için bir şey olacağını düşünmedim. Kabinden çıktım. Sırtıma çantamı alayım dedim. Çantayı aldığım gibi bir boşluk hissettim, baktım ki cüzdanım yok. Sonra hemen oradakilere seslendim. Hemen eşime haber verdim. Polisi aradık. İçinde 12 tane çeyrek altın ve bin 500 lira para vardı" dedi. Yaşanan olayla ilgili ekipler, kadın ve yanındaki çocuğu bulmak için inceleme başlattı.

Bugün 11:19 TSİ - Asayiş

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