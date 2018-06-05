Bu organizasyonda ilk kez Kocaeli’de…

Fuar içinde yer alan İzmit Tenis Kulübü’ndeki 9 kortta düzenlenecek organizasyona ilimizin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Samsun, Ağrı, Ordu, Muğla, Sivas, Bursa ve Kıbrıs’tan şampiyon okullar katıldı. Kocaeli’yi finallerde Başiskele Özel TED Kocaeli Koleji temsil ediyor. Takımımızda Nazlı Deniz Saka, Ecem Güleryüz, Ece İdil Yumrukçal, Elif Seden Emiral raket sallıyor. Kızlarımız ilk maçında İstanbul Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu. Takımın başında okulun beden eğitimi öğretmeni ve tenis antrenörü Mehmet Ramazan Ekinci yer alıyor.

CUMA GÜNÜ SONA ERECEK…

Seremoni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tüm takımlara başarı dileğinde bulundu. 15 kız ve 13 de erkek olmak üzere 28 takımın mücadele edeceği dev şampiyonada 60 kız, 52 de erkek sporcu mücadele ediyor. 4’erli 4 gruptagerçekleşecek olan turnuvada gruplarında lider olan okullar yarı finale kalacak, kız ve erkeklerde dereceye girecek olan ilk 4 takıma kupa ve madalyaları takdim edilecek.

BAŞİSKELE ÖZEL TED KOCAELİ KOLEJİ

Mehmet Ramazan Ekinci -Antrenör

Nazlı Deniz Saka

Ecem Güleryüz

Ece İdil Yumrukçal

Elif Seden Emiral

HAKEMLER

Ali Yüksel (Başhakem)

Engin Gözacan

Gökhan Uluç

Ali Kolburan

Sinan Aslantürk

Metin Engin

İLK GÜN SONUÇLAR

ERKEKLER

İstanbul Okyanus – Bursa Nilüfer: 3-0

Yalova 75. Yıl – Ankara ODTÜ Vakfı: 3-0

İstanbul Başakşehr – Sakarya Özel Şahin: 3-0

Trabzon Beşirli – KKTC Maarif: 1-2

Adana Yüreğir – Ordu Özel Bahçeşehir: 2-1

KIZLAR

İzmir Okyanus – Ankara ODTÜ Vakfı: 3-0

İstanbul Esenkent Okyanus – Sivas Gazi: 3-0

Trabzon Özel Candan – Bursa Özel Final: 3-0

İstanbul TED – KKTC Levent Koleji: 3-0

Mersin Beyaz Kule – İzmir Özel Rota: 3-0

Başakşehir Vizyon – Kocaeli TED: 3-0

Ankara TED – Samsun İlk Yardım: 3-0