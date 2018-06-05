Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:02 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:04 TSİ )

ÇMO: Yeşil mücadeleyi geliştirmeliyiz

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı Dünya Çevre Günü vesilesiyle gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “ İnsanın doğayla bağını yeniden kurmayı amaçlayan yeşil mücadeleleri  geliştirerek, dünyayı değiştirmeye bugünden başlayabiliriz” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanmasına sebep olan 1972 Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nın, yani dünyanın ilk Birleşmiş Milletler çevre zirvesinin 46. yılı. Yani dünya 46 yıldır çevre gününü kutluyor. Ama son 46 yıldır, insanlığın üzerinde yaşadığı gezegene, kendi hırsları ve açgözlülüğü nedeniyle ödettiği bedel de giderek büyüyor.Dünyanın en önemli bilim insanlar;, eğer böyle gelmiş böyle gider demeye devam edersek, küresel ısınma, kuraklık, iklim felaketleri, ormansızlaşma, canlı türlerinin ve biyoçeşitliliğin ortadan kalkması ve ekolojik krizin geri dönülmez noktaya gelmesi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda üzerinde yaşayabileceğimiz özelliklere sahip bir dünyanın kalmayacağını net bir şekilde belirtiyorlar” dedi

DOĞAL DEĞERLER YOK SAYILIYOR

Yeşil mücadelelerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan ÇMO Başkanı Sait Ağdacı, “Yıkıcı  eylemlerin en ciddi göstergelerinden biri de kentlerde yaşanıyor. Kentsel dönüşüm adı altında bütün doğal ve kültürel değerler  yok sayılıyor. Kentsel dönüşüm, kentlerin tarihinin ve kimliğinin inkar edilmesi, insanların yıllardır oturdukları mahallelerden sürülmesi ve kent merkezlerinin sermayeye peşkeş çekilmesi, bütün ülkenin kişiliksiz bir TOKİ şantiyesine dönüştürülmesi anlamına geliyor. Bu yıkıcı eylemlere  karşı elimizde güçlü alternatiflerimiz var. İnsanın doğayla bağını yeniden kurmayı amaçlayan yeşil mücadeleleri  geliştirerek, dünyayı değiştirmeye bugünden başlayabiliriz” şeklinde konuştu.

BİR DAKİKAMIZ BİLE YOK

Sait Ağdacı sözlerini, “Günümüzde bütün dünyaya yayılan büyük kriz, üçlü bir krizdir. Ekolojik, ekonomik ve sosyal krizin bir arada olduğu bu dönemde, kapitalist sistem bugüne dek içine düştüğü en derin krizi yaşıyor. Bu krizden nasıl çıkacağımızı anlamak için krizin ekolojik tükeniş ve iklim değişikliği nedeniyle kalıcı bir hale geldiğini görmek zorundayız. İnsanlığın ve gezegenin bu krizle çöküşe uğramasını önlemenin tek yolu, çözümün sistem değişikliğiyle mümkün olduğunu görmektir. Ancak dünyayı değiştirmek için bekleyecek tek bir dakikamız bile yok. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil ekonomi politikalarını uygulamanın, bu politikalarla işsizliğe ve yoksulluğa karşı da kesin çözümler geliştirmenin mümkün olduğunu unutmamalıyız.Bir 46 yıl daha Dünya Çevre Günü vesilesiyle şikayetlerimizi tekrarlayacak vaktimiz kalmadı.Bugün yeşil bir geleceğin ilk günü olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.

Bugün 12:02 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Ömeroğlu’nun anmasında gözyaşları sel oldu mask
Ömeroğlu’nun anmasında gözyaşları sel oldu
Acılı aileden hastane önünde protesto! mask
Acılı aileden hastane önünde protesto!
Parçalanan pankartı iğne iplikle dikti mask
Parçalanan pankartı iğne iplikle dikti
Çiftçiden Karamollaoğlu’na sürpriz hediye mask
Çiftçiden Karamollaoğlu’na sürpriz hediye
ÇMO: Yeşil mücadeleyi geliştirmeliyiz mask
ÇMO: Yeşil mücadeleyi geliştirmeliyiz
Karamollaoğlu standı yoğun ilgi mask
Karamollaoğlu standı yoğun ilgi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Muharrem İnce, mitingden sonra iftara katılamayacak mask
Muharrem İnce, mitingden sonra iftara katılamayacak
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor

GALERİ

Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL