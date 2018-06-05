ÇMO: Yeşil mücadeleyi geliştirmeliyiz

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanmasına sebep olan 1972 Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nın, yani dünyanın ilk Birleşmiş Milletler çevre zirvesinin 46. yılı. Yani dünya 46 yıldır çevre gününü kutluyor. Ama son 46 yıldır, insanlığın üzerinde yaşadığı gezegene, kendi hırsları ve açgözlülüğü nedeniyle ödettiği bedel de giderek büyüyor.Dünyanın en önemli bilim insanlar;, eğer böyle gelmiş böyle gider demeye devam edersek, küresel ısınma, kuraklık, iklim felaketleri, ormansızlaşma, canlı türlerinin ve biyoçeşitliliğin ortadan kalkması ve ekolojik krizin geri dönülmez noktaya gelmesi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda üzerinde yaşayabileceğimiz özelliklere sahip bir dünyanın kalmayacağını net bir şekilde belirtiyorlar” dedi

DOĞAL DEĞERLER YOK SAYILIYOR

Yeşil mücadelelerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan ÇMO Başkanı Sait Ağdacı, “Yıkıcı eylemlerin en ciddi göstergelerinden biri de kentlerde yaşanıyor. Kentsel dönüşüm adı altında bütün doğal ve kültürel değerler yok sayılıyor. Kentsel dönüşüm, kentlerin tarihinin ve kimliğinin inkar edilmesi, insanların yıllardır oturdukları mahallelerden sürülmesi ve kent merkezlerinin sermayeye peşkeş çekilmesi, bütün ülkenin kişiliksiz bir TOKİ şantiyesine dönüştürülmesi anlamına geliyor. Bu yıkıcı eylemlere karşı elimizde güçlü alternatiflerimiz var. İnsanın doğayla bağını yeniden kurmayı amaçlayan yeşil mücadeleleri geliştirerek, dünyayı değiştirmeye bugünden başlayabiliriz” şeklinde konuştu.

BİR DAKİKAMIZ BİLE YOK

Sait Ağdacı sözlerini, “Günümüzde bütün dünyaya yayılan büyük kriz, üçlü bir krizdir. Ekolojik, ekonomik ve sosyal krizin bir arada olduğu bu dönemde, kapitalist sistem bugüne dek içine düştüğü en derin krizi yaşıyor. Bu krizden nasıl çıkacağımızı anlamak için krizin ekolojik tükeniş ve iklim değişikliği nedeniyle kalıcı bir hale geldiğini görmek zorundayız. İnsanlığın ve gezegenin bu krizle çöküşe uğramasını önlemenin tek yolu, çözümün sistem değişikliğiyle mümkün olduğunu görmektir. Ancak dünyayı değiştirmek için bekleyecek tek bir dakikamız bile yok. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil ekonomi politikalarını uygulamanın, bu politikalarla işsizliğe ve yoksulluğa karşı da kesin çözümler geliştirmenin mümkün olduğunu unutmamalıyız.Bir 46 yıl daha Dünya Çevre Günü vesilesiyle şikayetlerimizi tekrarlayacak vaktimiz kalmadı.Bugün yeşil bir geleceğin ilk günü olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.