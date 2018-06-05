CHP 27’nci dönem 4’ncü sıra milletvekili adayı Muhip Kanko, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkan vekili Veli Beyaztaş ve ilçe yöneticileri Gültepe ve Fatih mahallelerinde vatandaşın evine konuk olarak evde iftar yaptı. İftarda vatandaşların sorunlarını dinleyen Çakar ve Kanko, 24 Haziran’da yapılacak seçim ile ilgili de bilgilendirme yaparak parti için oy istedi.
Bugün 12:06 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:04 TSİ )
CHP’liler vatandaşın sofrasına konuk oldu
CHP Milletvekili adayı Muhip Kanko, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve meclis üyesi Veli Beyaztaş, Fatih ve Gültepe mahallesinde bulunan vatandaşların evinde iftar yaptı
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Bugün 12:06 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz