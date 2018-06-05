CHP’liler vatandaşın sofrasına konuk oldu

CHP 27’nci dönem 4’ncü sıra milletvekili adayı Muhip Kanko, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkan vekili Veli Beyaztaş ve ilçe yöneticileri Gültepe ve Fatih mahallelerinde vatandaşın evine konuk olarak evde iftar yaptı. İftarda vatandaşların sorunlarını dinleyen Çakar ve Kanko, 24 Haziran’da yapılacak seçim ile ilgili de bilgilendirme yaparak parti için oy istedi.