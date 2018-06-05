İYİ Parti'den ses getirecek reklam! "AKP" de var Tatlıses de...

Türkiye 24 Haziran seçimlerine doğru giderken, siyasi partilerin seçim hazırlıkları da hız kazandı. Partiler afiş, bayrak asma broşür dağıtma gibi klasik yöntemlerin yanı sıra sosyal medyayı da son birkaç seçimde etkin kullanmaya çalışıyor. MHP’den ayrılan kadroların kurduğu İYİ Parti’nin, Google’a, ‘İbrahim Tatlıses’, ‘rüya tabirleri’, ‘boş oda’, ‘iktidarsızlık’ gibi sözcüklerle verdiği reklamlar ise çok ses getirdi Sosyal medya reklamları konusunda bir adım öne geçen İYİ Parti Google'da verdiği reklamlarla yeni yaratıcı bir reklam yöntemini de başlattı.

AKP YAZINCA BAKI NE ÇIKIYOR?

İYİ Parti'nin verdiği reklamlara göre, Google arama motorunda “AKP” kelimesini arattığınızda artık size ilk seçenek olarak, “Artık daha İyi'si var” ifadelerinin yer aldığı tanıtım başlığı önünüze geliyor. Dahası sadece siyasi içerikli aramalarda değil, “Rüya tabiri” aramasını yapan internet kullanıcılarının karşısına da “Kabuslar mı görüyorsun” başlığıyla İyi Parti'nin tanıtımının yer aldığı link çıkıyor. Bir diğer yaratıcı reklam ise İbrahim Tatlıses ismi üzerinden verilmiş. Google’da İbrahim Tatlıses ismini aradığınız da karşınıza “Doğalgaz mı bağlatacaksınız ! İYİ Parti’yibekleyin” uyarısı çıkıyor.

İşte O reklamlardan bazılarının ekran görüntüleri:

Kaynak: Sözcü