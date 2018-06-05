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Bugün 12:28 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:29 TSİ )

Aksoy: 92 ağacın kesilmesini önledik

Dünya Çevre Günü vesilesiyle gerçekleştirilen programda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Sıfır atık projesi kapsamında Şubat ayından bu yana 92 ağacın kesilmesini önledik. Bunu her alanda yapmak zorundayız. Atıklarımızı ayrıştırmalıyız” dedi.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Dünya Çevre Günü” vesilesiyle etkinlik gerçekleştirildi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Program kapsamında salonun girişinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar kuruldu. Etkinlikte çevre temalı gösteriler, geri dönüşümle alakalı mini defile yapılırken çevreyle ilgili duyarlılık gösteren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Program Edebali Ortaokulu korosu tarafından gerçekleştirilen konserle başladı.

SULARIN YÜZDE 99’U ARITILIYOR

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Açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mehmet Ersan Aytaç, “Halkımızın bütünü duyarlı olmadıkça çevre konusunda çözüm beklenemez. Yaşamın sürdürülebilir olması sağlıklı bir çevre oluşturulması gerekir. 2017 yılında, 2 bin 791 denetim gerçekleştirdik. İlimizde 108 baca online olarak izlenmektedir. Toplam 13 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonumuz vardır. Türkiye’de ilk defa kimyasal depolama yapan firmalara kapalı emisyon yapılması uygulamasına geçilmiştir. İlimizde kamerası olmayan firmalara lisanslama işlemi yapılmıyor. İlimizin atık sularının yüzde 99’unu arıtılmaktadır. İlimizde tüm derelerden numuneler alınarak çalışma yapılmıştır. Derelerimizde sanayi kaynaklı bir kirlenme gözlenmemiştir. İlimizde herhangi bir vahşi depolama bulunmamaktadır” diye konuştu.

HAVAYI KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK

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Aytaç’ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dünya çevre günümüz kutlu olsun. Temiz hava, temiz toprak, temiz su. Bunlar bizim yaradılış itibariyle de kimyamız. Havayı kirletmeye kimsenin hakkı yok. Hiçbir kuruma havayı kirletme yetkisi verilmemeli. Bizler bunun üzerinde titizlikte duruyoruz. 14 adet OSB var, binlerce fabrika var. Üretime devam ama çevreyi kirletmeden. Toprağı tehdit eden atıklardan asla toprağa vermeyeceğiz. Toprak bizim mayamız. Bedenimiz topraktan geldi, toprağa dönecek. Biz toprağız. Çevrecilik lafla olmuyor. Toprakla dost olacağız. Bir gram kirli suyu asla akarsularımıza vermeyeceğiz. Bunun için ben başkan dedeniz olarak gece gündüz çalışıyorum. Ben çevreye aşığım. Temiz çevre konusunda üzerine düşeni yapmayanlara karşı gereğini yapacağız” dedi.

92 AĞACI KURTARDIK

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Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyorum. Dünya’yı bizden sonraki kuşaklara aktarmak bizim önemli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Çevresel sorunları en aza indirmek ve ortadan kaldıracak tedbirleri almak bizlerin sorumluluğunda. Kocaeli Türkiye’nin önemli bir sanayi şehri. Aynı zamanda tarım kenti. Buranın sürdürülebilir şekilde çalışmalarını yapabilmesi gerekir. Kocaeli çevresel anlamda birçok önemli çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir belediye başkanımız çevreye duyarlı bir başkan. Bu kapsamda yürüttüğü birçok çalışma var. Hepimiz bu çalışmalara destek olma mecburiyetindeyiz. Bir bilinç oluşturmalıyız. Türkiye’de sıfır atık projesi başlatıldı. İlk aşamada valilik binasında bu projeyi hayata geçirdik. Bu projeye vatandaşların katkılarını bekliyoruz. Şubat ayından bu yana 92 ağacın kesilmesini önledik. Bunu her alanda yapmak zorundayız. Atıklarımızı ayrıştırmalıyız” diye konuştu.

Bugün 12:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

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Ali - Dört (4) aydır stoktaki malzeme sevkiyatı bitmeyen Halıdere'ki meşum taşocağı 'Çevre Haftası'nın kapsamına ne zaman girecek sayın yetkililer? Ne stokmuş, 4 aydır bitmedi. Bu vebalin altında kalkamayacaksınız kul hakkına giren insan,çevre ve hayvan düşmanları. Ne bu dünyada ne de ahirette.

Yanıtla . 0Beğen 05 Haziran 14:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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