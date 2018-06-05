BBP’li Tüfekçi pasif çıktı!

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan milletvekili seçimleri için AKP ve Büyük Birlik Partisi’nin ittifak yapmasının ardından BBP’den ilimizde kimin AKP listelerinde yer alacağı büyük merak konusuydu. BBP’nin Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüren Serhat Duyar bu süreçte yaptığı açıklamalar ile listeye girmesi gerektiğini her platformda belirtmesine rağmen beklediği olmadı ve BBP’yi temsilen 10’uncu sıradan BBP MYK üyesi Osman Tüfekçi listeye girdi.

TÜFEKÇİ ORTALARDA YOK

Seçimlere kısa bir süre kala il dışından Kocaeli’de milletvekili adayı gösterilen Osman Tüfekçi henüz ilimizde bir seçim çalışması gerçekleştirmiş değil. Seçilmesi beklenmeyen bir sırada aday gösterilen Tüfekçi, AKP teşkilatlarının beklediği verimi henüz veremezken ilimizde sadece, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın BBP İl Binası ziyaretinde görüldü. Kamuoyuna da gerçekleştirdiği ziyarette bir açıklama yapmayan Osman Tüfekçi ilimizde pasif bir görüntü çiziyor.