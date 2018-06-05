Kirazlıyalı gururlu

Tamamı kulübün alt yapısında yetişen futbolcular karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Kirazlıyalı Körfez ilçenin bu sezonki tek şampiyonu oldu.
KADRİ GÖKÇE TEBRİK ETTİ
Teknik adam Kadri Gökçe “Zahmetli bir sezonu geride bıraktık. Normal sezonda da direk üst lige çıkabilirdik. Nasip Play-Off’lardaymış. Finaldeki rakibimiz Asarköy’ü de tebrik ediyorum. Onlar da elinden gelenin en iyisini yaptı. Bir takım çıkacaktı. Bana göre maçın kırılma anı yediğimiz gole çabuk karşılık vermemizdi. 9 kişi kalsak da geri adım atmayan, çok iyi mücadele eden futbolcularımızı kutluyorum. Play-Off şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun.
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