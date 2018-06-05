Kullaspor’un vizyonu geniş

Bölgenin futbolcuları ile hem Kullar hem Kocaeli hem de ülke futboluna katkı sağlayacak olan Kırmızı Siyahlılar, Ankara Kızılcıhamam’da düzenlenen 2006-2007-2009 Hitsporder Elit Futbol Turnuvası’nda mücadele etmiş ve 2007 grubu oynadığı 8 maçta 7 galibiyet elde ederek gelecek için umut vermişti. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan kulübün başkanı Fahri Altıntaş örnek işlere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.