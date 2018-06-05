Bölgenin futbolcuları ile hem Kullar hem Kocaeli hem de ülke futboluna katkı sağlayacak olan Kırmızı Siyahlılar, Ankara Kızılcıhamam’da düzenlenen 2006-2007-2009 Hitsporder Elit Futbol Turnuvası’nda mücadele etmiş ve 2007 grubu oynadığı 8 maçta 7 galibiyet elde ederek gelecek için umut vermişti. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan kulübün başkanı Fahri Altıntaş örnek işlere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Bugün 12:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:41 TSİ )
Kullaspor’un vizyonu geniş
A Takımın başına Murat Son’u getiren, alt yapıda da yeni bir yapılanma içerisine giren Kullarspor, bölgenin en iyi tesislerinden birisine de sahip oluyor.
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Bugün 12:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz