Otobüsü anlarız da trende ayakta yolcu gider mi?

Yüksek Hızlı Tren’i hizmete başlamasıyla birlikte 1 Şubat 2012’de seferlerine ara veren Adapazarı - Haydarpaşa Banliyö Treni uzun bir aradan sonra tekrardan seferlere başlamıştı. Eskiden günde 24 sefer olan banliyö hattında bugün sefer sayısı sadece 8… WhatsApp ihbar hattına gelen bilgiye göre, İstanbul Mithatpaşa-Pendik güzergâhında ilerleyen banliyö treninde yolcular ayakta gidiyor. Vagon sayısının ve sefer sayısının azlığından şikâyetçi olan vatandaşlar sayıların arttırılmasını istiyor. Öte yandan ise başta 42 Evler olmak üzere Kuruçeşme, Tavşancıl, Dilovası Tren İstasyonlarının bu derece ihtiyaç varken atıl durumda olması kafalarda soru işareti oluşturuyor.

42 Evler Tren İstasyonunun atıl haldeki görünümü