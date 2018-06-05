Yüksek Hızlı Tren’i hizmete başlamasıyla birlikte 1 Şubat 2012’de seferlerine ara veren Adapazarı - Haydarpaşa Banliyö Treni uzun bir aradan sonra tekrardan seferlere başlamıştı. Eskiden günde 24 sefer olan banliyö hattında bugün sefer sayısı sadece 8… WhatsApp ihbar hattına gelen bilgiye göre, İstanbul Mithatpaşa-Pendik güzergâhında ilerleyen banliyö treninde yolcular ayakta gidiyor. Vagon sayısının ve sefer sayısının azlığından şikâyetçi olan vatandaşlar sayıların arttırılmasını istiyor. Öte yandan ise başta 42 Evler olmak üzere Kuruçeşme, Tavşancıl, Dilovası Tren İstasyonlarının bu derece ihtiyaç varken atıl durumda olması kafalarda soru işareti oluşturuyor.
Bugün 12:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Otobüsü anlarız da trende ayakta yolcu gider mi?
Tekrardan seferlere başlayan Adapazarı - Haydarpaşa Banliyö Treni'nin Mithatpaşa Pendik güzergahında yolcuların ayakta gitmesi ek sefer ve vagon ihtiyacını gözler önüne serdi.
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Bugün 12:54 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(4 )
Muzaffer dew - Tren yollarının tam kapasiteyle çalıştırılmamasının nedeni otobüsçülere rant sağlamaktan başka ne olabilir ki?
Fert - tren haydarpaşa ya gitmeli
Cenk - maaş zammı hep enflasyonun altında birde tren istasyonları kapatılınca otobüse mahkum kaldık.
Rumuzsuz - yapılan tramvay 15 km kapatılan demiryolu 150 km...
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