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Otobüsü anlarız da trende ayakta yolcu gider mi?

Tekrardan seferlere başlayan Adapazarı - Haydarpaşa Banliyö Treni'nin Mithatpaşa Pendik güzergahında yolcuların ayakta gitmesi ek sefer ve vagon ihtiyacını gözler önüne serdi.

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Yüksek Hızlı Tren’i hizmete başlamasıyla birlikte 1 Şubat 2012’de seferlerine ara veren Adapazarı -  Haydarpaşa Banliyö Treni uzun bir aradan sonra tekrardan seferlere başlamıştı. Eskiden günde 24 sefer olan banliyö hattında bugün sefer sayısı sadece 8…  WhatsApp ihbar hattına gelen bilgiye göre, İstanbul Mithatpaşa-Pendik güzergâhında ilerleyen banliyö treninde yolcular ayakta gidiyor. Vagon sayısının ve sefer sayısının azlığından şikâyetçi olan vatandaşlar sayıların arttırılmasını istiyor. Öte yandan ise başta 42 Evler olmak üzere Kuruçeşme, Tavşancıl, Dilovası Tren İstasyonlarının bu derece ihtiyaç varken atıl durumda olması kafalarda soru işareti oluşturuyor.

42 Evler Tren İstasyonunun atıl haldeki görünümü

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Bugün 12:54 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(4)
04

Muzaffer dew - Tren yollarının tam kapasiteyle çalıştırılmamasının nedeni otobüsçülere rant sağlamaktan başka ne olabilir ki?

Yanıtla . 0Beğen 05 Haziran 15:44
03

Fert - tren haydarpaşa ya gitmeli

Yanıtla . 1Beğen 05 Haziran 14:38
02

Cenk - maaş zammı hep enflasyonun altında birde tren istasyonları kapatılınca otobüse mahkum kaldık.

Yanıtla . 1Beğen 05 Haziran 14:37
01

Rumuzsuz - yapılan tramvay 15 km kapatılan demiryolu 150 km...

Yanıtla . 1Beğen 05 Haziran 14:36
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