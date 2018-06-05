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104 gece kartalı göreve başlıyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitimleri tamamlanan 104 mahalle ve çarşı bekçisi yemin ederek görevlerine başladı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen eğitimleri tamamlanan 104 mahalle ve çarşı bekçisinin yemin töreni Derince Kaşkal’da bulunan Emniyet İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, E.D.O.K Komutanı Kazım Dalkıran, Başsavcı Mehmet Ali Kurt, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan ve bekçilerin aileleri katılım gösterdi. Şu anda eğitimi süren 96 mahalle ve çarşı bekçileri sağlık raporları ve eğitimleri tamamlandıktan sonra göreve başlayacak. Bekçiler 9 ilçede görev yapacak.

İLÇELERE GÖRE BEKÇİ DAĞILIMI

Körfez : 20

Derince: 20

Başiskele: 10

İzmit: 40

Kartepe: 10

Gebze: 40

Çayırova: 20

Darıca: 30

Dilovası: 10

BİZ ONLARA GECE KARTALLARI DİYORUZ

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İl Emniyet Müdürü Necati Denizci programda yaptığı açılış konuşmasında, “ Çarşı ve Mahalle bekçileri emniyet hizmetleri kapsamına alınmıştır. Mahalle ve sokaklarda yaşanabilecek olaylara anında müdahale etme, bölge vatandaşlarının şikayet ve taleplerini iletme görevini üstlenen bekçilerimiz asli görevlerini yapmak üzere sahaya çıkıyorlar. Yoğun olarak gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlemlerin alınmasında bekçiler önemli bir rol oynayacaktır. Bekçilerimiz önleyici kolluk hizmeti verecektir. Mahalle bekçilerimizi sosyal görevlerini de yerine getirecektir. Biz onlara gece kartalları diyoruz. Özveriyle görev yapacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

EMNİYET TEŞKİLATINA GÜÇ KATACAKTIR

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Denizci’nin ardından kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Güvenlik hizmetleri en önemli hizmetlerin başında geliyor. Bir bölgede emniyet hizmetlerinde aksama varsa yaşamın düzenli bir şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Türkiye’de de güvenlik hizmetlerimizi yürütmede teşkilatlarımız bu görevi almış olduğu sorumluluklar büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Kocaeli olarak bizlere 200 kişilik kadro tahsis edildi. Bugün itibariyle eğitimleri tamamlanan 104 mahalle ve çarşı bekçimiz göreve başlayacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından da Kocaeli’de 200 mahalle ve çarşı bekçisi görev yapacak. Emniyet teşkilatımıza güç katacaktır. Gerektiğinde müdahale etme yetkisi var. Bu görevi yaparken temel hak ve özgürlüklere saygılı bir davranışla çalışmalarınızı sürdüreceksiniz” diye konuştu.

Bugün 13:08 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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