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Sancaklı borcu seçimden sonra ödeyecek..!

MHP İl Binası’nın 239 bin lira olan borcunu ödeyeceğini söyleyen MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın borcu seçim sonrasında ödeyeceği iddia edildi. İl Başkanı Aydın Ünlü ise konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

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MHP Kocaeli teşkilatının Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde yer alan il binası 2015 yılında 315 bin lira karşılığında satın alınmış, partinin kendine ait olan il binası önünde kurbanlar kesilerek dualar edilmişti. Büyükşehir Belediyesi, MHP’nin il binası olarak kullandığı mevcut binayı satışa çıkarmış, tek alıcı da MHP İl Başkanı Aydın Ünlü olmuştu. 315 bin liraya alınan il binası için ödeme gecikince paranın yatırılıp yatırılmayacağı konusunda polemik yaşanmıştı. Yaşanan sürecin ardından Ünlü’nün parayı yatırarak binanın tapusunu resmen aldığı ifade edilmişti.

KONUYU KAPATTI

MHP İl binasının daha sonrasında nedeni bilinmeyen 239 bin lira borcu olduğu öğrenildi. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, milletvekili adayları toplantısında il binasının kalan borcunu da ödeyeceğini söyledi. Ancak Sancaklı’nın borcu henüz ödemediği ve seçim sonrasında ödeyeceği iddia edildi. İl Başkanı Aydın Ünlü ise konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Ünlü, “MHP kendi iç konusudur. Kamuoyunu ilgilendiren bir konu değildir” diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

Bugün 13:11 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(1)
01

Zeki - :) bizde inandık , seçim sonunda olmayacak demek ki vekil olmayınca para da vermez

Yanıtla . 1Beğen 05 Haziran 13:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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