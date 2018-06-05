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Cinsel istismar olayında yeni detaylar ortaya çıktı!

Kandıra'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan E.A. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin ifadesi alındı.

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Kandıra'da, E.A. karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrolde E.A.'nın hamile olduğunun belirlenmesi üzerine doktorlar, kızın yaşının küçük olması nedeniyle güvenlik güçlerine haber verdi. E.A. ifadesinde, Kandıra'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte içki içtiğini, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söyledi. E.A.'nın ifadesi doğrultusunda 'küçük yaştaki kıza cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 2 kişinin ifadesi alındı. E.A.'nın koruma altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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