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Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek

Jandarmanın rutin kontrolleri sırasında alkol alırken yaşı küçük diye işlem yapılan E.A. (17) ‘nın hastane raporunda hamile olduğu ortaya çıkınca ortalık karıştı. 17 yaşındaki kız çocuğunun ilişkiye girdiği erkeklerden kan örneği alındı. E.A.’nın karnındaki bebek ise DNA testiyle bulunacak

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Kandıra ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Küçük yaşta alkol aldığı için jandarma tarafından işlem yapılan 17 yaşındaki E.A. ile ilgili skandal olay hastanede ortaya çıktı. Muayenesinde 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan E.A. hemen koruma altına alındı. Sorgusunda ilişkiye girdiği erkeklerin tek tek ismini veren E.A.’nın karnındaki bebeğin babası ise bu isimlerden alınan kan örneklerinin DNA testine sokulmasının ardından belli olacak.

YANINDA İKİ KİŞİ VARDI

E.A. ifadesinde, Kandıra'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte içki içtiğini, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söyledi. E.A.'nın ifadesi doğrultusunda 'küçük yaştaki kıza cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 2 kişinin ifadesi alındı. E.A.'nın koruma altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DAHA ÖNCEDE BİRÇOKKİŞİYLE

Kandıra’yı sallayan olayın ardından emniyet güçleri ve savcılık alarma geçti. E.A.’nın verdiği ifadeler doğrulsun da yaklaşık 20 kişinin ifadesi alındı. İfadesi alınanların DNA testi için kan örnekleri de alındı. Kandıra’da bir beyaz eşya mağazasında çalıştığı öğrenilen E.A.’nın verdiği isimler arasında, mağaza sahiplerinden biri olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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