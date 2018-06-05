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Şampiyon Derince Turgut Reis ailesi iftar yemeğinde buluştu

Okulların eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaştığı şu günlerde, satranç yarışmalarında il finalleri tamamlanıp, ulusal yarışmalar için hazırlıklar da başladı.

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İlimizin en önemli okullarından olan Derince Turgut Reis İlkokulu başarılı bir sezonun ardından okulda düzenlenen törenle öğrencilerini ve antrenörünü ödüllendirdi.

ÖNCE TÖREN, SONRA İFTAR…

Bir sonraki gün, Derince Yelken Cafe Restaurant’ta düzenlenen iftar organizasyonunda, eski-yeni tüm sporcuların katılımıyla, nostalji dolu, güzel bir akşam yaşandı. Geceye Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü Başkanı Cemalettin Yaman, kulübün antrenörü ve yazarımız IA-FI Aykut İlker Mete, takımların genel kaptanı Onur Koray Mete, Yönetim Kurulu üyesi Arif Ark ve başarının mimarı Neziha Kaynar katıldı.

ÖRNEK BİR KULÜP…

Sporcuların velileriyle çok güzel bir aile tablosu çizen Derince Turgut Reis İlkokulu ve Derince Turgut Reis İ.Ö.O. Spor Kulübü’nün 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılındaki gurur tablosu ise alkışı hak ediyor. Konuyla ilgilib ir açıklama yapan antrenör Aykut İlker Mete “Bu başarılarıyla okullarına geçen yıl satranç sınıfı ve bu yıl da bilgisayar sınıfı kazandıran öğrencileri tebrik ediyorum.  9-15 Temmuz 2018 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek ve ikinci lige yükselecek kulübün belirleneceği Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda, kulübümüze başarılar diliyorum.

İŞTE ONUR TABLOSU…

ORGANİZASYON       DERECE

Okul Sporları Satranç Şamp. İlkokullar şampiyonu

BŞB Okullar Satranç (8 Et.)   İlkokullar şampiyonu

Türkiye Satranç Yöresel Ligi  İl şampiyonu

Türkiye K.-Yıldız Şamp.         Küçükler İl üçüncüsü

Türkiye K.-Yıldız Şamp.         Kadınlar İl ikincisi

Bugün 13:45 TSİ - Spor

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