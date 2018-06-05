Aslı-Özkan-Havuç el ele mutlu günlere!

Mustafa Aslı başkanlığında yeni dönem çalışmalarına ilk olarak güçlü bir yönetim kadrosu kurarak başlamak isteyen İlimtepe futbol Kulübü, ilimizin başarılı spor insanlarını yönetim kadrosuna katmaya devam ediyor. Kulübün resmi organlarından yapılan açıklamaya göre ilimizin vizyon sahibi gençlerinden Tolga Havuç, yeni dönemde Başkan Mustafa Aslı ve koordinatör Metin Özkan’ın daveti üzerine İlimtepe Futbol Kulübü yönetim kurulu asil listesinde yer alarak, kulüpte başkan yardımcılığı görevine getirildi.

HAVUÇ: ŞAHSIM ADINA ONUR VE GURUR VERİCİ BİR GÖREV…

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Tolga Havuç ‘Bizde görev alınmaz, verilir. Gönül dostum ve yol arkadaşım Metin Özkan hocamızın ve başkanımız Mustafa Aslı’nın daveti üzerine, İlimtepe’de görev yapmak, şahsım adına onur ve gurur vericidir. İlimtepe Futbol Kulübümüz geçen yıl ilk dönemi olmasına rağmen, üniversite öğrencileri ile kurulan kadrosuyla harikalar yarattı. Böylelikle öğrenci kardeşlerimiz için İlimtepe sadece bir spor kulübü değil bir hayat okulu oldu. Yönetim kurulumuzda yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

KÖRFEZ İLİMTEPE YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

Mustafa Aslı Başkan

Metin Özkan

Tolga Havuç

Av. Nizamettin Özaydın

Şengül Yurt

Hakan Çelikkeser

Hüseyin Aldırmaz

Sinan Kılıç

Vedat Kılıç

Çetin Zerenoğlu

Muhterem Sert

Kadir Sarı